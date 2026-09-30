İsviçre Merkez Bankası piyasaya müdahale etti: 1,44 milyar franklık alım

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İsviçre Merkez Bankası'nın 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin verileri açıklandı. Verilere göre banka, nisan-haziran döneminde 1,44 milyar İsviçre frangı, yaklaşık 1,73 milyar dolar değerinde döviz satın aldı. Söz konusu alımlar, İsviçre frangının güçlenmesine karşı yürütülen müdahalenin bir parçası olarak gerçekleşti.

İlk çeyreğe göre geriledi

İkinci çeyrekte gerçekleştirilen döviz alımı, yılın ilk üç ayına kıyasla daha düşük seviyede kaldı. İsviçre Merkez Bankası, 2026'nın ilk çeyreğinde 3,94 milyar franklık döviz alımı gerçekleştirmişti. Böylece ikinci çeyrekteki alım tutarı ilk çeyreğe göre belirgin şekilde geriledi.

Frankın güçlenmesine karşı müdahale

İsviçre frangı, yatırımcılar tarafından güvenli liman para birimlerinden biri olarak görülüyor. Bu durum küresel belirsizlik dönemlerinde franga yönelik talebin artmasına ve para biriminin değer kazanmasına yol açabiliyor. İsviçre Merkez Bankası da frankın hızlı şekilde değer kazanmasının önüne geçmek amacıyla döviz piyasasına müdahale ediyor.

Merkez Bankası müdahaleye hazır

İsviçre Merkez Bankası, döviz piyasasına müdahale konusundaki yaklaşımını sürdürüyor. Banka, frankın hızlı değer kazanması karşısında harekete geçmeye yönelik “artan isteklilik” olarak tanımladığı tutumunu koruyor.

İlk çeyrekte Ortadoğu etkisi öne çıkmıştı

Merkez Bankası, yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği 3,94 milyar franklık döviz alımının ardından frankın hızlı değer kazanmasına karşı müdahaleye daha hazır olduğunu açıklamıştı. Bu dönemde Ortadoğu'da başlayan çatışmanın güvenli liman niteliğindeki franga yönelik talebi artırdığına dikkat çekilmişti. İkinci çeyrekteki 1,44 milyar franklık alım ise bankanın döviz piyasasındaki müdahalesini sürdürdüğünü ortaya koydu.