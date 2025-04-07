İsviçre'de vadesiz mevduat 4 Nisan'da sona eren haftada düştü

SNB verilerine göre, bankaların paraları için güvenli bir yuva bulmaya ne kadar eğilimli olduklarının bir göstergesi olan yurtiçi vadesiz mevduatlar, 4 Nisan'da sona eren haftada 433,371 milyar İsviçre Frangı olarak gerçekleşirken, bir önceki hafta 441,692 milyar franka geriledi.

İsviçre frangı cinsinden diğer vadesiz mevduatları da içeren toplam vadesiz mevduat bir önceki haftaki 451.246 milyar franktan 443.662 milyar franka düştü.

Vadesiz mevduatlardaki artış, merkez bankasının frangı zayıflatmak için döviz piyasalarına müdahalesine işaret edebilir.