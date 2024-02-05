İsviçreli bankacılık devinden çarpıcı rapor: Altın ve gümüş yıl sonu ne kadar olur?

UBS'in tahminlerine göre, altın ve gümüşün 2024 yılında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı beklentisiyle daha da yükselmesi bekleniyor.

UBS'in değerli metaller stratejisti Joni Teves, "Altının Fed'in gevşemesiyle yükselmesini bekliyoruz. Ayrıca bu, zayıflayan bir dolarla birlikte geliyor" değerlendirmesini yaparken altının yıl sonuna kadar ons başına 2200 dolara ulaşmasını beklediklerini vurguladı.

Teves, "Çok fazla makro belirsizliğin ve jeopolitik risklerin olduğu bir ortamda yatırımcıların altına tahsisat yapmaya başlayacağını düşünüyoruz" dedi.

Gümüş altını geçer mi?

Yayınladığı raporda, "Fed'in gevşemeye gittiği bir senaryoda gümüşün gerçekten iyi performans gösterebileceğini düşünüyoruz. Altındaki hareketten daha iyi performans gösterme eğiliminde" değerlendirmesini de yapan Teves, "Beklentiler iyimser ve gümüş gerçekten parlama yolunda ilerliyor" dedi.

Teves, gümüşün altın kadar yaygın bir jeopolitik ve güvenlik sığınağı olmadığını, bunun da son birkaç yılda neden altından daha düşük performans gösterdiğini kısmen açıkladığını söyledi.

"Fed'in gevşemeye gittiği bir senaryoda gümüşün gerçekten iyi performans gösterebileceğini düşünüyoruz. Altındaki bir hareketten daha iyi performans gösterme eğilimindedir" ifadelerini kullanan Teves, "Gümüş, altının oldukça altında bir performans sergiliyor. Bu yüzden arayı kapatması gereken çok şey var ve bence bu hareket oldukça dramatik olabilir" dedi.