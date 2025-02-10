İtalya tahvil ihracı için bankalara yetki verdi
İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, Ekim 2040 vadeli tahvil ihracı için bankalara yetki verdi.
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İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, 15 yıl vadeli, Ekim 2040 vadeli yeni bir devlet tahvili ihracı için bankalara yetki verdiğini duyurdu.
İşlemin piyasa koşullarına bağlı olarak yakın gelecekte yapılması planlanıyor.
Tahvil ihracı için görevlendirilen bankalar Barclays Bank Ireland, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe ve Nomura Financial Products Europe.
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