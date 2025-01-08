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İtalya tahvil ihraçları ile 18 milyar Euro borçlandı

İtalya bugün gerçekleştirdiği 2035 ve 2046 vadeli tahvil ihraçları ile toplam 18 milyar Euro borçlandığını ve çok güçlü bir talep gördüğünü söyledi.

Haber Merkezi
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İtalya tahvil ihraçları ile 18 milyar Euro borçlandı
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İtalya Ağustos 2035 vadeli yeni bir konvansiyonel tahvil veya BTP'de 13 milyar Euro tutarında ihraç gerçekleştirirken, 142 milyar Euro talep geldi. Bu tahvilin spreadi Şubat 2035 vadeli BTP'nin 7 baz puan üzerinde belirlendi.

İtalya ayrıca Nisan 2046 vadeli yeni bir yeşil BTP'de 5 milyar Euro'luk ihraç gerçekleştirdi ve 127 milyar Euro'nun üzerinde talep geldi. Bu tahvilin spreadi Eylül 2043 BTP getirisinin 5 baz puan üzerinde belirlendi.

Dün Belçika ve Slovenya yeni tahvil sendikasyonu gerçekleştirirken, Portekiz yeni bir 10 yıllık tahvil sendikasyonu için bankaları yetkilendirdi.

İtalya'nın tahvil ihraclarına Banca Monte dei Paschi di Siena, BNP Paribas, Citi, Crédit Agricole CIB, NatWest Markets ve UniCredit liderlik etti.

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