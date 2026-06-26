Jamie Dimon'ın JPMorgan'ın başında en az üç yıl daha kalması bekleniyor

JPMorgan Chase Üst Yöneticisi Jamie Dimon'ın görevini en az üç yıl daha sürdürmeyi planladığı bildirildi. Beklenti, bankanın üst yönetimde kapsamlı değişikliklere gitmesi ve Dimon'ın olası haleflerinden biri olarak görülen Marianne Lake'in emeklilik kararı almasının ardından gündeme geldi.

Konuya yakın bir kaynak, yaklaşık 20 yıldır ABD'nin en büyük bankasını yöneten Dimon'ın üç yıl daha CEO olarak kalmasının muhtemel olduğunu ve yönetim kurulunun da görevini sürdürmesini istediğini belirtti.

Dimon'ın CEO'luk görevinden ayrılmasının ardından yönetim kurulu icra başkanlığına geçmesinin planlandığı ifade edildi.

JPMorgan, Doug Petno ve Troy Rohrbaugh'un eş başkanlık görevlerine getirildiğini açıkladı. Wall Street tarafından Dimon'ın yerine geçebilecek en güçlü adaylardan biri olarak değerlendirilen Marianne Lake ise bankada 25 yılı aşkın süren kariyerinin ardından emekliye ayrılacak.

Yeni görev dağılımına göre Rohrbaugh, Lake'in yerine tüketici ve topluluk bankacılığının üst yöneticisi olacak. Petno ise ticari ve yatırım bankacılığının üst yöneticiliğini üstlenecek.