Japon bankacılık devinden ‘sterlin’ tahmini

Japonya'nın en büyük bankası MUFG Bank, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi'nin perşembe günü yapacağı toplantıdan piyasanın faiz beklentilerini karşılayacak açıklamalar gelmemesi halinde İngiliz Sterlininin (GBP) değer kaybedebileceğini bildirdi.

MUFG Bank analisti Lee Hardman, yayınladığı yatırımcı notunda, "Eğer BoE, faiz oranlarında 125-150 baz puanlık artış beklentilere cevap vermek için 50 baz puanlık bir faiz artışı gerçekleştirmez veya böyle bir adımın gelecekte mümkün olduğunu işaret etmezse, sadece 25 baz puanlık bir artırım ile yetinir ise bu durum İngiltere tahvil getirilerinde geçici bir düzeltme ve sterlinde hafif bir satış baskısı yaratabilir" dedi.

Hardman, BoE'nin güçlü faiz artırımı sinyali vermemesi halinde İngiltere'nin devlet tahvil getirilerinde geçici bir düzeltmenin tetiklenebileceğini ve GBP'de ılımlı bir satış olabileceğini belirtirken, bu durumun GBP'nın güçlenme trendinde kalıcı bir dönüşe yol açmayacağını da savundu.