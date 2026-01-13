Japon borsası genel seçim söylentilerini rekorla karşıladı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik endişeler ve jeopolitik gerilimlere rağmen teknoloji ve savunma şirketi hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle pozitif seyrederken gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Adalet Bakanlığı'nın Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili olarak kendisine yönelik cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu duyurmasından sonra başlayan süreç yatırımcıların odağında bulunuyor.

Fed'e ilişkin belirsizliklerle ABD'ye göre daha ucuz olması nedeniyle Asya ve Avrupa'daki hisse senedi piyasasının yatırımcılar tarafından ilgi görmesi küresel piyasalardaki yükselişleri destekliyor.

Japon yarı iletken hisseleri sert yükseldi

Teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarının verimli bir şekilde artacağına dair iyimserlik Asya tarafındaki teknoloji şirketlerini olumlu etkilerken, Japonya'daki savunma hisselerinde de yükselişler görüldü.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören yarı iletken sektörü için ekipman üreten Lasertec'in hisseleri yüzde 8,6, yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 7,8, yarı iletken imalatçısı Tokyo Electron'un hisseleri yüzde 7,8 yükselişle kapandı.

Seçim söylentileri Japon piyasalarını rekora taşıdı

Bölgede, Japonya'da erken seçim olacağına dair haberler yatırımcıların risk iştahı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmazken Japon pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Temsilciler Meclisini feshetmeyi düşündüğü, bunu yapması halinde şubatta erken seçime gidilebileceğine dair haberler sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi 53.814,79 puanla rekor kırarken dolar/yen paritesi 158,9'la Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Takaiçi'nin hükümetin erken seçime parlamento çoğunluğunu daha da artırmak için gideceği, bunun da daha fazla teşvik harcaması yapmasına olanak sağlayabileceği tahmin ediliyor.

Daha fazla mali harcama beklentisi, yatırımcıların şimdilik Çin ve Japonya arasındaki jeopolitik gerilimlerden kaynaklanacak riskleri göz ardı etmelerine neden oldu.

Erken seçim haberleri mali politika endişelerini alevlendirirken Japonya'da 30 yıllık tahvil faizi yüzde 3,50'ye çıktı.

Çin piyasaları ABD'nin İran tarifelerini negatif karşıladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapan ülkelerin, ABD ile ticaretinde yüzde 25 gümrük vergisi ödeyeceğini açıklarken söz konusu gelişmelerle Çin piyasaları negatif seyir izliyor.

Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, Pekin yönetiminin her türlü yasa dışı tek taraflı yaptırıma karşı olduğunu ve meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri alacağını belirtti.

ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Trump, kararının "kesin ve nihai" olduğunu vurgulayarak derhal yürürlüğe girdiğini bildirmişti.

Kararın, İran ile büyük miktarda ticaret yapan Çin'i olumsuz etkilemesi bekleniyor. İran'ın dış ticaretinde yüzde 30 ile en büyük paya sahip Çin, ülkenin petrol ihracatının yüzde 90'ını satın alıyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,1 yükselişle 53.567 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 artışla 4.692 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 4.137 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,5 primle 26.734 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yatay seyirle 83.845 puan seviyesinde bulunuyor.