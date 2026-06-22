Japon sigorta şirketleri, devlet tahvillerinde satışa geçti

Japonya Menkul Kıymet Satıcıları Birliği verilerine göre yerel sigorta şirketleri, vadesi 10 yıldan uzun olan Japon devlet tahvillerinde net 201,2 milyar yenlik, yaklaşık 1,25 milyar dolarlık satış yaptı.

Bu satışlar, mali yılın ilk ayı olan nisanda gerçekleştirilen 327,2 milyar yenlik alımın bir bölümünü geri çevirdi.

Japon devlet tahvili getirileri mayısta çok yıllık zirvelere yükselirken, yatırımcıların ilgisi Japonya Merkez Bankasının enflasyonu kontrol altına almak için para politikasını yeterince hızlı sıkılaştıramayacağına yönelik endişelerle sınırlı kaldı.

Başbakan Sanae Takaichi'nin genişlemeci maliye politikası ve parasal gevşemeye yakın tutumu da tahvil piyasasındaki kaygıları artırdı.

SMBC Nikko Securities Kıdemli Faiz Stratejisti Miki Den, mayısta getirilerin sert yükseldiğini ve oynaklığın arttığını, bunun da yatırımcıları bekle-gör yaklaşımına yöneltmiş olabileceğini söyledi. Den, nisan ayındaki güçlü alımların mali yıl başlangıcına özgü olabileceğini ve yatırımcıların bütçelerinde daha fazla alan bulunmuş olabileceğini belirtti.

Japon emeklilik fonlarını temsil eden yatırımcı grupları ise geçen ay yaklaşık 2 yılın en yüksek miktarında devlet tahvili satın aldı.

BNP Paribas Asset Management Kıdemli Tahvil Stratejisti Ryutaro Kimura, hayat sigortası şirketlerinin uzun vadeli tahvil satışlarını sürdürüp sürdürmeyeceğinin faizlerin gelecekteki seyrine bağlı olduğunu söyledi.

Kimura, 30 yıllık Japon devlet tahvili getirisinin mevcut yaklaşık yüzde 3,9 seviyesinden yüzde 4,5'in üzerine çıkması hâlinde hayat sigortası şirketlerinin önemli değer düşüklüğü zararı riskiyle karşılaşacağını ve yeni satışlara gitme ihtimalinin yüksek olacağını ifade etti.