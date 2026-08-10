Japon şirketlerinden zayıf yen uyarısı: Kur oynaklığı ekonomi için risk

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Mitsubishi Electric Finans Direktörü Kenichiro Fujimoto, zayıf yenin şirketler açısından her zaman olumlu olmadığını belirterek, Japon ekonomisinin genelini etkileyen sorunların kendilerini de etkilediğini söyledi. Enerji, ham madde ve gıda maliyetlerindeki artışın iç talep üzerinde baskı oluşturduğu belirtiliyor.

JETRO Başkanı Norihiko Ishiguro da zayıf yenin ihracata avantaj sağladığını ancak Japon şirketlerinin hammaddelerinin neredeyse tamamını ithal ettiğini vurguladı. Ishiguro, kur belirli bir seviyenin üzerine çıktığında maliyetlerin arttığını ve ihracatçıların her zaman zayıf yenden kazançlı çıkmadığını ifade etti.

Kur oynaklığı, küresel ölçekte faaliyet gösteren şirketlerin kâr tahminlerini ve yatırım kararlarını da zorlaştırıyor. Mitsui & Co Finans Direktörü Makoto Tanaka, piyasanın istikrara kavuşmasını ve volatilitenin düşmesini istediklerini söyledi. Mitsubishi Corp Finans Direktörü Yoshihiro Shimazu ise şirketin dolar/yen için kullandığı 150 seviyesindeki varsayımı gerektiğinde revize edeceğini belirtti.

JETRO'nun mart ayında yayımladığı ankete göre şirketlerin yaklaşık beşte biri dolar/yen kuru için 120-124 aralığını en uygun seviye olarak görürken, 150'nin üzerindeki seviyeleri tercih edenlerin oranı yalnızca yüzde 11 oldu.

Mitsubishi Electric'ten Fujimoto ise Japonya'nın ekonomik temelleri ve dış ticaret dengesindeki zayıflık dikkate alındığında dolar/yen kurunun yeniden 120-130 aralığına dönmesinin zorlaşmış olabileceğini söyledi.