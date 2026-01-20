Japon tahvil faizinde tarihi yükseliş

Yatırımcılar, gıda satış vergisinde planlanan indirimlerin ülkenin mali görünümünü bozabileceği endişesiyle tahvillerden çıkış yaptı.

40 yıl vadeli Japon devlet tahvili getirisi 5 baz puanın üzerinde artarak %4 seviyesine yükseldi ve bu vade için kaydedilen en yüksek düzeye ulaştı.

Kısa vadeli tahvil getirilerinde de sert yükselişler görüldü. Gösterge 10 yıl vadeli tahvil faizi 6 baz puanın üzerinde artışla %2,3’e çıkarak 1999’dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. 20 yıl vadeli tahvil getirisi ise yaklaşık 9 baz puan yükselerek %3,35’e çıktı.