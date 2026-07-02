Japon tahvillerinde 3 yılın en büyük satışı

Bloomberg News'in haberine göre, yurt dışı yatırımcılar, haziran ayında Japon tahvillerinde son üç yılın en büyük satışını gerçekleştirdi. Resmi verilere göre çıkışlar, Japon tahvillerinin küresel benzerlerine kıyasla zayıf performans göstermesinin ardından hızlandı.

Japonya Maliye Bakanlığı'nın 26 Haziran'da sona eren haftaya ilişkin verilerine göre, yurt dışı yatırımcılar toplam 3,12 trilyon yen (19,2 milyar dolar) tutarında Japon tahvili sattı. Aylık ve ödemeler dengesi verileri, bunun Ocak 2023'ten bu yana en büyük çıkış olduğunu gösterdi.

Satışlar, Japon devlet tahvilleri açısından zorlu geçen bir döneme denk geldi. Zayıflayan yen, Japonya Merkez Bankası'nın tahvil piyasasından kademeli çekilmesi ve hükümetin harcama planları nedeniyle tahvil fiyatları mayıs sonuna göre büyük ölçüde yatay kaldı.

Öte yandan, resmi verilere göre haziran ayında 22,1 trilyon yen tutarında devlet tahvilinin vadesinin dolması da satış baskısını artırmış olabileceği değerlendirildi.