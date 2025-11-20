Japon yatırımcılar yeniden Türk Lirası’na yöneliyor

Bloomberg’in haberine göre, Japon bireysel yatırımcılar, yıl içinde yene karşı yüzde 16’dan fazla değer kaybeden Türk lirasına yoğun ilgi göstermeye başladı.

Tokyo Finans Borsası verilerine göre, 12 Kasım itibarıyla lira/yen paritesini takip eden yaklaşık 900.000 vadeli marjin sözleşmesi tutuluyor. Bu durum, yüksek oynaklığıyla bilinen TL’nin olası sert hareketlerinde, kayıpların diğer piyasalara da sıçrayabileceği endişesini artırıyor.

Mizuho Securities’ten Shoki Omori, yatırımcıların geçmişte defalarca zarar ettiren bu işleme geri dönmesinin riskleri büyüttüğünü belirtti. Lira/yen pozisyonlarının toplam büyüklüğü 32,8 milyar yen seviyesinde bulunuyor. Mart ayında Türkiye’de yaşanan siyasi gerilim sonrası liranın bir günde yüzde 11 düşmesi, küçük yatırımcıların yüzde 26’sının pozisyon kapatmasına yol açmıştı.

Yıllıklandırılmış üç aylık getirinin yüzde 30’u aşması, liranın yen karşısında önemli bir faiz avantajı sağlamasına neden oluyor. Bazı yatırımcılar, yüksek faiz geliri için dalgalanmaları zamanlamaya çalışırken, uzmanlar Japonya’nın olası döviz müdahalesinin ani ve sert hareketlere yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Türkiye’de ekim ayında enflasyonu yüzde 32,9 seviyesinde gerçekleşirken, yetkililer liranın reel değer kaybını sınırlamaya yönelik politikalarını sürdürüyor.