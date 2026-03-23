Japon Yeni dar bantta hareket ediyor! İşte beklenti

Ortadoğu’daki gerginliklerin doları yukarı yönlü baskıladığına dikkat çeken Morimoto, Chicago IMM’de spekülatif pozisyonların zaten net kısa olduğu için, uzun yen pozisyonlarının çözülmesinden kaynaklanacak yükselişin geçmişe kıyasla daha sınırlı kalabileceğini belirtti.

Japon hükümetinin olası döviz müdahalesine karşı temkinin özellikle 160 seviyesinde yüksek olacağı vurgulanıyor. Yen şu sıralarda 159,54 seviyesinden işlem görüyor.

Japonya’daki yıllık ücret pazarlıklarının ön sonuçları gün içinde açıklanacak. S&P Global Market Intelligence ekonomisti Harumi Taguchi, küçük ve orta ölçekli işletmelerde de ücret artışlarının sürmesi ve Ortadoğu’daki tansiyonun düşmesi halinde, maliyet geçişi ile ücret artışlarının sürdürülebilir bir döngü oluşturduğunun kanıtı olarak görüleceğini ifade etti. Taguchi, Japonya Merkez Bankası’nın Temmuz ayında faizi yüzde 1’e yükselteceğini öngörüyor.

Tahvil piyasasında ise satış baskısı dikkat çekiyor. Ortadoğu’daki çatışmaların küresel tahvil fiyatlarını aşağı çekmesi Japonya’da da etkisini gösteriyor. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities stratejistleri, yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması ve ABD ile Avrupa tahvillerindeki düşüşlerin Japonya’da satış faktörü olarak algılandığını belirtti. Beş yıllık JGB getirisi 5 baz puan artışla yüzde 1,720’ye, 10 yıllık getiri ise 6 baz puan yükselerek yüzde 2,320’ye çıktı. Bu seviye, Ocak sonundan bu yana görülen en yüksek gün içi düzey oldu.