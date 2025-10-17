  1. Ekonomim
Japon yeni değer kazanmayı sürdürüyor

Japon yeni, dolar başta olmak üzere G-10 ve Asya para birimlerine karşı değer kazanmasa devam ediyor.

Yatırımcıların güvenli limanlara yöneldikleri ortamda CBA'dan Carol Kong, "Piyasalara risk iştahsızlığı hakim" ifadelerini kullandı.

Kong, ABD'de bazı bölgesel bankalardaki sorunlar gibi ABD kredi piyasasıyla ilgili endişeler olduğunu söyledi. Ayrıca ABD hükümet kapanmasının yakında sona ereceğine dair bir işaret bulunmamasının da yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdiğini vurguladı.

Dolar/Japon YEni, daha önce 6 Ekim'den bu yana en düşük gün içi seviyesi olan 149,38'e dokunduktan sonra yüzde 0,5 düşüşle 149,69'den işlem görüyor.

