Japon Yeni, dolar karşısında 160 seviyesini aştı

Japon Yeni, dolar karşısında yüzde 0,27 düşerek 160,15 seviyesine geriledi ve şu sıralarda 160,10 seviyesinden işlem görüyor. ABD doları karşısında bu yılki kayıplarını da yaklaşık yüzde 12'ye çıkardı.

Wells Fargo stratejisti Erik Nelson, "Maliye Bakanlığı'nın son günlerdeki söylemleri endişelerin arttığına işaret ediyor ancak yakın bir müdahalenin sinyalini vermiyor. Maliye Bakanlığı'nın harekete geçmesi için muhtemelen 160'ın net bir şekilde kırıldığını ve daha büyük günlük hareketlerle hızlandığını görmemiz gerekecek" dedi.

Nelson, Japon yetkililerin piyasaya girmek için yenin 165 veya üzerine gerilemesini bekleyebileceğini de sözlerine ekledi.