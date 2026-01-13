Japon Yeni için iyimserlik azalıyor!

Meier, Japonya ile ABD arasındaki faiz farkının daraldığını ve BOJ’un ek faiz artırımları ile Fed’in indirimleri sayesinde bu sürecin devam edeceğini söyledi. Ancak buna rağmen yenin zayıf kaldığını ve yukarı yönlü potansiyelin sınırlı olduğunu vurguladı.

Analist, para biriminin son dönemde faiz dinamiklerinden kopmasının, liderlik değişiminin ardından Japonya’nın genişleyici mali tutumuna yönelik yatırımcı endişelerini yansıttığını ifade etti. Ülkenin yüksek kamu borç seviyeleri risk unsuru olarak görülüyor.

Meier, yen tahminlerini aşağı yönlü revize ederek, üç ay içinde USD/JPY’nin 155, 12 ay içinde ise 149 seviyesinde olacağını öngördü. Ayrıca, 2026 boyunca ABD dolarındaki yumuşamanın yene büyük bir fayda sağlamasının olası olmadığını belirtti.