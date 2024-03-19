Japon Yeni için yükseliş beklentisi

TD Securities'in döviz ve makro stratejisti Alex Loo'ya göre, Japon Yeni, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşürmeye başlamasının ardından ABD para biriminin zayıflamasıyla uzun vadede dolar karşısında yükselebileceğini söyledi.

Loo, "Fed'in ikinci çeyrekten itibaren faizleri düşürmesiyle dolarda geniş çaplı bir zayıflama bekliyoruz ve piyasalar şu anda bunun için düşük fiyatlama yapıyor" dedi.

Yen, TD'nin MRSI FX portföyünde en düşük değere sahip para birimi olduğundan, TD "yükseliş" görüşüne sahip ve yükselmesini bekliyor.

Dolar/yen, Japonya Merkez Bankası'nın negatif faiz oranlarını sona erdirmesinin ardından yüzde 1 yükselerek iki buçuk haftanın en yüksek seviyesi olan 150,697'ye çıktı.