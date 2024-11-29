Japon Yeni ile ilgili yeni tahmin

Dolar/yen paritesi, Japonya verilerinin Japonya Merkez Bankası'ndan (BoJ) aralık ayında faiz artırımı beklentilerini yükseltmesinin ardından yaklaşık yüzde 1 düşüşle 149,96 seviyesine geriledi.

Maybank analistlerinin FX Research & Strategy raporuna göre, 150 seviyesindeki desteğin altına inilmesi halinde dolar 142-143 yen bölgesini test edebilir.

Analistler, “JPY'nin güçlenmesi için artan bir ivme görüyoruz” dedi.

Analistler, bu sabah açıklanan Tokyo kasım TÜFE verilerinin BoJ'un para politikasını sıkılaştırma yönündeki görüşünü desteklemeye devam ettiğini ve yenin değer kazanmasına daha fazla destek verdiğini söylüyor.

Maybank, Japonya Merkez Bankası'nın aralık ayında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,50'ye yükseltmesini bekliyor. Dolar/yen erken saatlerde ekim sonundan bu yana gün içi en düşük seviyesi olan 149,76'yı gördü.