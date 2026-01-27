Japon yeni, müdahale endişeleriyle güçlenirken dolar zayıflıyor

Pepperstone kıdemli araştırma stratejisti Michael Brown, piyasa katılımcılarının olası müdahale ihtimalinden hâlâ çekindiğini belirtti. Brown, kur kontrollerinin genellikle fiili müdahale öncesinde “son uyarı” işlevi gördüğünü, bu nedenle JPY’de kısa pozisyonların cazibesinin ciddi şekilde azaldığını söyledi.

Ancak müdahale olmadan zaman geçtikçe piyasaların otoritelerin kararlılığını test etmek amacıyla yeniden JPY satışı yapabileceğini vurguladı.

Geçen hafta ABD ve Japonya otoritelerinden gelen müdahale sinyalleri sonrası USD/JPY’de yaşanan sert düşüşün, daha geniş çaplı bir dolar değer kaybına dönüşebileceğini belirten Barclays, Asya’daki bölgesel para birimlerinin bu eğilime katılması halinde doların daha da zayıflayabileceğini ifade etti.

Banka, Kore wonu (KRW), Tayland bahtı (THB) ve Singapur doları (SGD)’nın JPY güçlenmesine en olumlu tepki veren para birimleri olduğunu, Hindistan rupisi (INR), Çin yuanı (CNY) ve Endonezya rupisi (IDR)’nin ise en az tepki verdiğini açıkladı.