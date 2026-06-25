Japonya hanehalkı varlıkları rekor seviyeye yaklaştı

BOJ'un üç aylık fon akışı raporuna göre Japonya'da hane halkı varlıkları, mart sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,1 artarak 2.386 trilyon yen, yani 14,7 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam, tarihsel olarak ikinci en yüksek seviyeye karşılık geliyor.

Hane halkının elinde bulundurduğu nakit ve mevduat yüzde 0,6 artışla 1.126 trilyon yene yükselirken hisse senedi varlıkları değer kazanımının etkisiyle yüzde 28,6 artarak 398 trilyon yene çıktı.

BOJ'un tedavüldeki Japon devlet tahvilleri (JGB) üzerindeki payı yüzde 47,9'a geriledi; bu oran 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana kaydedilen en düşük seviye. Yabancı yatırımcıların JGT'lerdeki payı ise yüzde 8,1 olarak gerçekleşti.

Yabancılar alıma döndü

Yabancı yatırımcılar, 20 Haziran'da sona eren haftada üç haftalık satış serisinin ardından Japon hisselerine alıcı döndü. Maliye Bakanlığı verilerine göre yabancılar söz konusu haftada net 479,4 milyar yen, yani 2,96 milyar dolar değerinde Japon hissesi satın aldı; bu, 23 Mayıs'tan bu yana kaydedilen ilk haftalık net alım oldu.

ABD-İran anlaşmasının petrol ithalatına bağımlı Japonya'da piyasa güvenini artırmasıyla Nikkei endeksi geçen hafta yüzde 7,9 yükselerek Ağustos 2024'ten bu yana en güçlü haftalık performansını sergiledi. Çip sektörü hisselerinden Kioxia yüzde 33,74, Advantest ise yüzde 16,16 değer kazanırken yapay zekâ veri merkezi malzemeleri üreticisi Fujikura yüzde 21,26 yükseldi.

Yabancı yatırımcılar bu yıl şimdiye kadar Japon hisselerine yaklaşık 10,32 trilyon yen akıttı; bu rakam, geçen yılın aynı döneminde alınan 1,21 trilyon yenin yaklaşık 8,5 katına ulaşıyor.

Tahvillerden çıkış sürdü

Öte yandan yabancılar geçen hafta Japon tahvillerinden 593,4 milyar yen çekti; bu, üst üste üçüncü haftada gerçekleşen net satışa işaret ediyor. Yabancılar 1,06 trilyon yen uzun vadeli tahvil satarken 463,9 milyar yen kısa vadeli bono satın aldı.

Japon yatırımcılar ise 426,8 milyar yen yabancı hisse edinerek 16 Mayıs'tan bu yana ilk haftalık net alım yaptı. Aynı yatırımcılar üst üste üçüncü haftada yabancı tahvil alıcısı konumunda kalarak 199,7 milyar yen uzun vadeli tahvil ve 174 milyar yen kısa vadeli menkul kıymet satın aldı.