Japonya imalat üretiminde 12,5 yılın en hızlı artışı

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İmalat sektöründeki faaliyet koşulları böylece üst üste yedinci ay iyileşti. Üretim artışı Şubat 2014'ten bu yana en yüksek hızda gerçekleşirken, yeni siparişlerdeki büyüme Ocak 2022'den beri en güçlü seviyeye çıktı. Şirketler, özellikle yarı iletkenler ve yapay zekâ geliştirmeyle bağlantılı ürünlere yönelik talebin büyümeyi desteklediğini bildirdi.

Yurt dışından alınan yeni siparişler de güçlü artış göstererek beş yılı aşkın sürenin en yüksek büyüme hızına ulaştı. İhracat talebinde özellikle Asya ve ABD pazarları öne çıktı.

İstihdam ve satın alma faaliyetlerinde sağlam artışlar kaydedilirken, tamamlanmamış işlerdeki birikim sürdü. Şirketlerin girdi stokları iki yılı aşkın sürenin en hızlı artışını gösterdi. Satın alma faaliyetleri ise Nisan 2022'den bu yana en yüksek hızda genişledi.

Orta Doğu'daki savaş maliyetler üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etti. Girdi maliyetlerindeki artış hazirana göre yavaşlasa da yüksek seviyesini korurken, şirketler satış fiyatlarını belirgin biçimde artırdı. Tedarik sürelerindeki uzama da önceki aya göre daha sınırlı gerçekleşti.