Japonya piyasa rallisi sürdürülebilir hale gelebilir

Japonya borsasındaki rallinin, yatırımcı alımlarının teknoloji hisselerinden bankalar dahil döngüsel hisselere genişlemesi durumunda daha sürdürülebilir bir hal alabileceği değerlendirildi.

Nomura analistlerinden Naka Matsuzawa bir raporda, Fed faiz artışına yönelik tahminlerin güçlü bir ABD ekonomik toparlanması beklentisiyle yükselmesi, Japonya hükümetinin döviz piyasasına müdahale etmesi ve enerji ticaretinin normale dönmesi halinde Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) haziran faiz artışını ertelemek için fazla bir nedeni kalmayacağını belirtti.