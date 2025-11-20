Japonya tahvil faizleri rekor seviyede!

Asya tarafında Japonya'da yaşanan ekonomik gelişmeler bölge gündeminin yanı sıra küresel çapta da piyasaları etkiliyor. Ülkenin para biriminin dolar karşısındaki hareketi ve tahvil faizlerindeki yükselişler yatırımcıların odağında bulunurken, bu gelişmelerin diğer piyasalara etkileri de yakından takip ediliyor.

Dolar/yen paritesinin yükselerek 157 seviyesine çıkması ülkede enflasyonist endişelerin artmasına neden olurken, tahvil faizlerindeki yükseliş dikkati çekiyor. "Yen"deki zayıflamayla birlikte Japon ekonomi yönetiminin yene müdahalede bulunabileceğine dair beklentiler de arttı. Japonya'da tahvil piyasasına ilişkin endişeler artmaya devam ederken, ülkenin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,84'e kadar çıkarak 2008'den, 20 yıllık tahvil faizi yüzde 2,87 ile 1998'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Ülkede 30 yıllık tahvil faizi yüzde 3,39 ile 40 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,75 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin yarın açıklayacağı ekonomik teşvik paketi ülkede enflasyonun daha da artacağı endişelerini pekiştirirken tahvil piyasasında da satış baskısına neden oluyor.

Mali disiplinden taviz verileceği endişesi öne çıkıyor

Asya Piyasaları Analisti Sadi Kaymaz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Japonya'da çiçeği burnunda Başbakan Takaiçi Sanae'nin ilk büyük piyasa imtihanıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

"Tahvil piyasasında Japon senetlerinin satılmasına yol açan kaygıların temelinde harcama planları yer alıyor." ifadesini kullanan Kaymaz, Takaiçi yönetiminin yarın uzun süredir merakla ve kaygıyla beklenen ekonomik paketini ilan edeceğini söyledi.

Bu paketin büyüklüğünün yanı sıra harcama içeriğinin nasıl fonlanacağı ve bütçe kaynaklarının neler olacağı sorularının endişe yarattığına vurgu yapan Kaymaz, "Esasen, piyasa mali disiplinden taviz verileceğini ve uzun vadeli borç görünümün negatif etkileneceğini düşünüyor. Bu noktada yeni hükümetin harcama paketini tahvil ihracıyla, yeni arzla fonlayacağı tahmin ediliyor. Bu da tahvillere satış getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaymaz, üstelik mali disiplinden taviz veya mali disiplinsizlik kaygıları tahvillerle sınırlı kalmadığını dile getirerek, "Takaiçi trade, denen işlemlerde yen de satılıyor." dedi.

Piyasalarda ayrıca genel bütçe kaygılarının halihazırda devam ettiğini belirten Kaymaz, şunları kaydetti:

"Takaiçi'nin iktidarın azalan seçmen desteğini geri kazanmak için yeni harcama adımları atabileceğinden endişe ediliyor. Japon ekonomisi üçüncü çeyrekte küçüldü. Pekin'le yaşanan gerilim nedeniyle turizmin alması muhtemel darbe de bir risk unsuru. Çinli turistler Japonya'da her ay aşağı yukarı 1,3 milyar dolarlık harcama yapıyordu. Takaiçi yönetiminin ekonomi üzerindeki baskıyı hafifletmek için daha fazla harcamaya yönelme ihtimali de bu çerçevede artmış bulunuyor."