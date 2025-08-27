Japonya uzun vadeli devlet tahvili getirilerinde rekor!

  1. Ekonomim
Japonya'da uzun vadeli devlet tahvili getirileri, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) düzenli tahvil alım operasyonlarında gözlenen zayıf talep sonrası çarşamba günü yeni bir rekor seviyeye çıktı. Bu durum, alıcı kıtlığı nedeniyle getirilerin son haftalarda neredeyse her gün yeni zirvelere tırmandığı aşırı uzun vadeli tahvil sektöründeki kırılganlığı gözler önüne serdi.

BOJ'un alım operasyonlarının sonuçlarını açıklamasının ardından 30 yıllık Japon devlet tahvili (JGB) getirisi, Tokyo işlemlerinde 2 baz puan yükselerek eşi benzeri görülmemiş bir şekilde %3,22'ye ulaştı.

Analistler, 25 yıl ve üzeri vadedeki tahvil alım sonuçlarının "zayıf" olduğunu belirtirken, daha kısa vadeli alımların "nispeten iyi sabitlendiğini" vurguladı.

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley baş sabit getirili stratejisti Naomi Muguruma, bu durumun aşırı uzun vadeli sektördeki yapısal zorlukları ortaya koyduğunu ifade etti. Muguruma, "Talebe göre çok fazla arz temel sorun ve bu uzun süre değişmeyecek. Aşırı uzun vadeli sektör bir süre daha kırılgan kalacak" şeklinde konuştu.

Öte yandan, 10 yıllık JGB getirisi sabah saatlerinde 2008'den bu yana en yüksek seviye olan %1,625'e yükselmiş, ancak alım operasyonu sonuçlarının açıklanmasının ardından %1,62'ye gerileyerek günü yatay tamamladı. Beş yıllık getiri %1,155'te sabit kalırken, iki yıllık getiri 0,5 baz puan düşüşle %0,865'e geriledi. 20 yıllık JGB getirisi ise GMT 05:24 itibarıyla işlem görmedi.

