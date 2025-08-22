Japonya'da 10 yıllık tahvil getirisi 17 yılın zirvesinde

10 yıllık JGB getirisi 1 baz puan artışla Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyesi olan %1,615'e çıkarken, 20 yıllık getiri %2,655'e tırmanarak 17 yılın zirvesine ulaştı. 30 yıllıkların getirisi %3,20'ye ulaşarak 15 Temmuz'daki en yüksek seviyesine eşitlendi.

Gösterge JGB vadeli işlemleri, artan ABD Hazine getirileri ve faiz indirimi beklentilerinin piyasayı baskılamasıyla 137,42 yene gerileyerek bir ayın en düşük seviyesine yaklaştı. ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi, ekonomik verilerin ticari faaliyetlerin güçlendiğine işaret etmesinin ardından Perşembe günü yaklaşık 4 baz puan artarak %4,332'ye yükseldi.

Bu arada, Jackson Hole'daki Fed yetkilileri şahin bir tonda konuşarak piyasanın Eylül ayında faiz indirimine olan güvenini azalttı.

Japonya'da süper uzun getiriler, iktidar koalisyonunun üst meclis çoğunluğunu kaybetmesinin ardından siyasi belirsizlik nedeniyle ek baskı altında. Muhalefetin vergi indirimi çağrılarının güç kazanmasıyla birlikte ekonomistler, maliye politikasının belirsizliğini koruması halinde getiriler üzerinde daha fazla yukarı yönlü baskı oluşabileceği konusunda uyarıyor.