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Japonya'da seçim sonrası yen değer kazandı

Japonya'da iktidar koalisyonunun 20 Temmuz 2025 Pazar günü yapılan parlamento seçimlerinde büyük bir kayıp yaşamasının ardından Japon yeni, piyasaların açılmasıyla birlikte G-10 ve Asya para birimlerinin çoğuna karşı değer kazandı.

Haber Merkezi
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Japonya'da seçim sonrası yen değer kazandı
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Başbakan Ishiba liderliğindeki koalisyonun, parlamentonun üst kanadındaki çoğunluğunu kaybetmesi beklenirken, daha önce 2024 yılının Ekim ayında alt kanattaki çoğunluğunu da yitirdiği belirtildi. Bu ardışık kayıplar, ülkeyi potansiyel bir siyasi belirsizlik dönemine sürüklüyor.

NAB'dan kıdemli FX stratejisti Rodrigo Catril konu ile ilgili değerlendirme notunda, "Belirsizlik genellikle, en azından başlangıçta, yen'i destekleme eğiliminde" dedi.

Bu gelişmelerle birlikte USD/JPY paritesi %0.3 düşüşle 148.42 seviyesine gerilerken, EUR/JPY ise %0.2 azalarak 172.64 seviyesinden işlem gördü.

Japon yeninin bu ilk tepkisi, genellikle siyasi istikrarsızlık dönemlerinde yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelme eğilimini yansıtıyor.

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