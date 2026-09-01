Japonya'da tahvil faizi 30 yılın en yükseğini gördü

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Uzun yıllar boyunca sıfıra yakın seyreden borçlanma maliyetlerinin ardından kaydedilen bu yükseliş, Japon tahvil piyasasındaki normalleşme sürecinin kritik bir aşaması olarak nitelendiriliyor.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) 2024 yılında negatif faiz politikasına son vermesiyle birlikte piyasa dinamikleri köklü bir değişim sürecine girdi. Bu yeni dönemde, tahvil fiyatlamalarında piyasa aktörlerinin ve yatırımcı beklentilerinin ağırlığı belirgin şekilde arttı.

Getirilerdeki yukarı yönlü ivme; şirket kârlılıkları ve ücret artışlarıyla desteklenen enflasyonist eğilimlerin yanı sıra, Japon ekonomisindeki canlanma sinyallerini de teyit ediyor. Öte yandan, gıda ürünlerindeki vergi indirimlerinin finansmanına yönelik mali belirsizlikler, tahvil faizleri üzerindeki baskıyı artıran bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.