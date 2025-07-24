Japonya'da Topix endeksi rekor kırdı

Topix endeksi %2,1 artarak 2.986,63 puana ulaştı ve tarihi bir rekor kırdı. Nikkei 225 ise %2,2 yükselerek 42.065,83 puana tırmandı; bu seviye, Temmuz 2024’ten bu yana ilk kez 42.000 puan sınırının aşıldığını gösterdi.

Piyasa, ABD Başkanı Donald Trump’ın Salı gecesi açıkladığı ticaret anlaşmasıyla coştu. Anlaşmaya göre, otomobil ve parça ithalatına uygulanan karşılıklı tarifeler %25’ten %15’e düşürüldü. Bu gelişme, ticaret gerilimlerini hafifleterek yatırımcı güvenini artırdı.

Ayrıca, Avrupa Birliği'nin de benzer bir ticaret anlaşmasına yaklaşması, genel piyasa iyimserliğini daha da güçlendirdi.

Sektörel olarak, kauçuk endeksi (.IRUBR.T)—lastik üreticilerini kapsıyor—%3,3 yükselerek önceki günkü %2'lik kazancına katkı sağladı. Topix ulaşım ekipmanları endeksi ise Çarşamba günkü %11’lik sıçramanın ardından %0,2 artış kaydetti.

Bankalar Perşembe günkü yükselişte başı çekti. Topix bankacılık sektörü endeksi %3,7 artarak borsadaki 33 sektör grubu arasında en fazla yükselen oldu. Tarife anlaşmasının, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faiz artırımlarına yeniden başlama olasılığını artırması, bankaları destekledi.

“Ticaret anlaşması, ABD ile Japonya arasındaki stratejik ve ekonomik bağları yeniden teyit etti,” dedi T. Rowe Price portföy uzmanı Dan Hurley. “Hisse senedi değerlemeleri aşırı değil ve biz Japon hisse senetlerine üç ila beş yıllık bir perspektifte olumlu bakmaya devam ediyoruz.”

Yatırımcıların gözü şimdi, gelecek hafta Japonya Merkez Bankası’nın politika toplantısında. Bu toplantıda, merkez bankasının faiz normalleşmesi yönündeki olası adımları değerlendirmesi bekleniyor.