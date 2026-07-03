Japonya'dan zayıf yen için müdahale sinyali

Katayama, düzenlediği olağan basın toplantısında, hükümetin tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek ihtiyaç duyulan her anda gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Döviz piyasasına ilişkin konularda ABD makamlarıyla yakın temas halinde olduklarını vurgulayan Katayama, ABD'de tatil günlerinde dahi görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Katayama, Japon devlet tahvili getirilerindeki hızlı yükselişe ilişkin olarak da hükümetin tahvil piyasasına duyulan güveni ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini koruma konusundaki kararlılığını vurguladı.