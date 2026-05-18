Japonya’nın 10 yıllık tahvil faizi 1996’dan bu yana zirvede
Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,2'ye yükselerek 1996'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi, hükümet kaynaklarının İran savaşı kaynaklı enerji maliyetlerini dengelemek amacıyla ek bütçe için yeni borçlanma planlandığını doğrulamasının ardından yüzde 4,2'ye yükselerek 1996'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Piyasalarda, artan kamu borçlanmasının Japon tahvil arzını yükselteceği beklentisi uzun vadeli faizlerde yukarı yönlü baskıyı artırdı. Ek bütçenin, enerji fiyatlarındaki sert yükselişin ekonomi üzerindeki etkilerini hafifletmeye yönelik harcamaları finanse etmek amacıyla hazırlanacağı belirtildi.