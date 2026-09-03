Japonya’nın dev emeklilik fonunda tahvil hamlesi beklentisi

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Bloomberg News'un haberine göre GPIF yönetim komitesi 21 Ağustos'ta toplandı. Kayıtlar, kurulun tatil dönemi olan ağustos ayında son yedi yılda ilk kez toplantı yaptığını gösterdi. Toplantı gündeminde, varlık dağılımlarının uygulanması gibi operasyonel konular üzerinde çalışan ekibin raporu da yer aldı.

Fon yönetimi, mart ayında portföy varlıklarının gözden geçirilmesine ihtiyaç olmadığı sonucuna ulaşmıştı.

JPMorgan: Beş ay sonra yeniden gündeme alınması sıra dışı

JPMorgan Chase Stratejisti Ikue Saito, konunun yalnızca beş ay sonra yeniden değerlendirilmesinin son derece sıra dışı olduğunu ve komitenin daha önceki tutumunu gözden geçirebileceğine işaret ettiğini belirtti.

Saito'ya göre olası yeniden değerlendirmenin arkasındaki temel unsur, Japon devlet tahvili getirilerinin mart ayındaki toplantıdan sonra hızla yükselmesi oldu.

Japonya'nın gösterge 10 yıllık devlet tahvili getirisi mart başından bu yana yaklaşık 1 yüzde puan arttı. Getiri çarşamba günü yüzde 3,015'e kadar yükselerek 1996'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Ichiyoshi Asset Management Başkanı Mitsushige Akino, faizlerdeki hızlı artışın yatırım ortamını değiştirdiğini ve portföyün gözden geçirilmesinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Akino, düşük risklerine rağmen getirilerin cazip seviyelere ulaşması nedeniyle GPIF'nin yurt içi tahvil dağılımını yeniden incelemesi gerektiğini belirtti.