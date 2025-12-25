Japonya’nın iki yıllık tahvil ihalesinde talep zayıfladı

Talebin önemli bir göstergesi olan teklif-karşılama oranı 3,26 olarak gerçekleşti. Bu oran, bir önceki ihalede 3,53 ve 12 aylık ortalamada 3,65 seviyesindeydi. İhale sonucunun ardından Japonya 10 yıllık tahvil vadeli işlemleri düştü.

İhale, Japonya Merkez Bankası'nın politika faizini 30 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasından bir haftadan kısa bir süre sonra gerçekleşti. Başkan Kazuo Ueda, açıklamalarında merkez bankasının gelecekteki faiz yolu hakkında çok az rehberlik sundu ve bu durum yen'i zayıflatırken getirileri keskin bir şekilde yükseltti.

Para politikası beklentilerine daha duyarlı olan iki yıllık getiri, bu hafta başlarında 1996'dan bu yana en yüksek seviyesine tırmandı. Öte yandan, gelecekteki fiyat baskılarına ilişkin piyasa beklentilerinin önemli bir göstergesi olan 10 yıllık başabaş enflasyon oranı Pazartesi günü 2004'e kadar uzanan verilerde en yüksek seviyeye sıçradı.