Japonya'nın sanayi üretimi 2025'i zayıf kapattı
Japonya’da sanayi üretimi aralıkta %0,1 düşerek geriledi ancak beklentilerin altında kaldı. Ocakta artış, şubatta yeniden düşüş öngörülüyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Japonya'nın sanayi üretisi, Aralık ayında bir önceki aya göre %0,1 gerileyerek, Kasım ayındaki düşüşünü devam ettirdi.
Bu oran, ekonomistlerin %0,4'lük düşüş beklentisinin altında kaldı. Üretim, Kasım ayında %2,7 azalmıştı.
Şirketlerin öngörülerine göre, üretimde ocak ayında %9,3'lük bir artış yaşanırken, şubat ayında %4,3'lük bir düşüş bekleniyor.