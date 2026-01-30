  1. Ekonomim
Japonya'nın sanayi üretimi 2025'i zayıf kapattı

Japonya’da sanayi üretimi aralıkta %0,1 düşerek geriledi ancak beklentilerin altında kaldı. Ocakta artış, şubatta yeniden düşüş öngörülüyor.

Japonya'nın sanayi üretisi, Aralık ayında bir önceki aya göre %0,1 gerileyerek, Kasım ayındaki düşüşünü devam ettirdi.

Bu oran, ekonomistlerin %0,4'lük düşüş beklentisinin altında kaldı. Üretim, Kasım ayında %2,7 azalmıştı.

Şirketlerin öngörülerine göre, üretimde ocak ayında %9,3'lük bir artış yaşanırken, şubat ayında %4,3'lük bir düşüş bekleniyor.

