Japonya'nın tahvil ihracatında yüzde 28 artış beklentisi

Maliye Bakanlığı tahminlerine göre bu tutar, 2026 mali yılındaki 29,6 trilyon yen seviyesinin oldukça üzerine işaret ediyor. Artışın temel nedeni, kamu harcamalarının vergi gelirlerini aşmaya devam etmesi.

Enflasyon ve güçlü şirket karları nominal vergi gelirlerini artırsa da, hızla yaşlanan nüfusun sosyal güvenlik harcamalarını yükseltmesi ve artan faiz oranlarının borç servis maliyetlerini yukarı çekmesi bütçe üzerindeki baskıyı artırıyor. Borç servis giderlerinin 2029 mali yılında 40,3 trilyon yene ulaşması, 2026’daki 31,3 trilyon yen seviyesine kıyasla belirgin bir artış anlamına geliyor. Bu tutarın toplam harcamaların yaklaşık yüzde 30’una denk geleceği hesaplanıyor.

Söz konusu projeksiyonlar, Başbakan Sanae Takaichi’nin vergi indirimlerini yeni borçlanmaya gitmeden finanse etme vaadini zorlaştırıyor. Uzmanlar, faiz oranları sabit kalsa dahi geçmişte düşük faizle ihraç edilen tahvillerin daha yüksek faiz oranlarıyla yenilenmesi nedeniyle borç servis yükünün artmaya devam edeceğine dikkat çekiyor.