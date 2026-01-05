Jeopolitik gerilim altın fiyatlarını artırdı: İşte 5 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın yeni haftaya 6.100 TL seviyesinden, ons altın ise 4.410 dolardan giriş yaptı. Cuma günkü kapanışa kıyasla fiyatlarda yaklaşık yüzde 1,8’lik bir artış göze çarpıyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Maduro’ya yönelik gerçekleştirdiği operasyon sonrasında jeopolitik risklerin yükselmesi, piyasalarda güvenli limanlara olan talebi artırdı.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 5 Ocak 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.099,06 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.533,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 21.073,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 41.197,85 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.953,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 103.310,57 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.400,57 dolar