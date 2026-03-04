  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Jeopolitik riskler altını destekliyor: İşte 4 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Jeopolitik riskler altını destekliyor: İşte 4 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 4 Mart 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Jeopolitik riskler altını destekliyor: İşte 4 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Gram altın, 7.290 TL seviyesinden işlem görürken, ons altın güne 5.155 dolar düzeyinde başladı.

Dün yaşanan sert geri çekilmenin ardından piyasada tepki alımlarının öne çıktığı görülüyor. Orta Doğu’daki gerilim ise yatırımcıların güvenli liman arayışını desteklemeye devam ediyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 4 Mart 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.310,37 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.304,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 24.593,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 48.449,04 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.955,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 121.494,14 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.174,54 dolar

İlk kez işe girecek gençlerin maaşı devletten! 228 milyar TL kaynak ayrıldıİlk kez işe girecek gençlerin maaşı devletten! 228 milyar TL kaynak ayrıldıEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 4 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 4 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den 5 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte tahminlerMeteoroloji'den 5 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte tahminlerGündem
Kripto varlıklara vergi, mücevhere ÖTV geliyor! Hangi oranda, nasıl uygulanacak? İşte detaylar...Kripto varlıklara vergi, mücevhere ÖTV geliyor! Hangi oranda, nasıl uygulanacak? İşte detaylar...Ekonomi

 

Altında yükseliş sürüyor: İşte 3 Mart 2026 güncel altın fiyatları

Altın Haberleri

Altında yükseliş sürüyor: İşte 3 Mart 2026 güncel altın fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Mart 2026 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Mart 2026 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Mart 2026 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Mart 2026 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım