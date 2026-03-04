Jeopolitik riskler altını destekliyor: İşte 4 Mart 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın, 7.290 TL seviyesinden işlem görürken, ons altın güne 5.155 dolar düzeyinde başladı.

Dün yaşanan sert geri çekilmenin ardından piyasada tepki alımlarının öne çıktığı görülüyor. Orta Doğu’daki gerilim ise yatırımcıların güvenli liman arayışını desteklemeye devam ediyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 4 Mart 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.310,37 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.304,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 24.593,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 48.449,04 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.955,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 121.494,14 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.174,54 dolar