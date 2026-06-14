JP Morgan’dan çarpıcı tahmin: Altında rekor seviyeler bekleniyor

Küresel yatırım bankası JP Morgan, yayımladığı son emtia raporunda altın piyasasına ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu. Kurum, ons altının 2026’nın son çeyreğinde ortalama 6 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini, 2027 yılı sonunda ise 6 bin 300 dolara kadar yükselebileceğini öngördü.

Raporda, merkez bankalarının devam eden rezerv alımları ve küresel ölçekte artan belirsizliklerin altın fiyatlarını destekleyen temel unsurlar olduğu vurgulandı. Analistler ayrıca, mevcut piyasa fiyatlamalarının bu uzun vadeli beklentileri henüz tam olarak yansıtmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Altın fiyatlarında yeni ralli sinyali

JP Morgan’a göre altın fiyatlarındaki yükseliş beklentisinin en önemli dayanaklarından biri, merkez bankalarının artan talebi. Son yıllarda birçok ülke, rezervlerini çeşitlendirmek ve dolara bağımlılığı azaltmak amacıyla altın alımlarını hızlandırdı.

Resmi veriler 2026'nın ilk çeyreğinde merkez bankalarının 16 ton net altın alımı yaptığını gösterse de JP Morgan, gerçek talebin çok daha yüksek olduğunu savunuyor. Dünya Altın Konseyi verileri, tezgâh üstü piyasa işlemleri ve İsviçre rafineri akışlarını dikkate alan kurum, ilk çeyrekteki toplam kurumsal talebin yaklaşık 244 tona ulaştığını hesapladı. Bu rakam, bir önceki çeyrekte kaydedilen 208 tonluk seviyenin de üzerinde bulunuyor.

Gelişmekte olan ülkeler altın talebini artırıyor

Raporda özellikle Çin Merkez Bankası'nın altın rezervlerini artırma stratejisine dikkat çekildi. Analistlere göre Çin öncülüğünde devam eden rezerv alımları, uzun vadede altın fiyatları üzerinde güçlü bir destek unsuru oluşturuyor.

Bunun yalnızca Çin ile sınırlı kalmayacağına işaret eden JP Morgan, gelişmekte olan ülkelerin de rezervlerinde altının payını artırmaya devam etmesinin küresel talebi canlı tutacağını öngörüyor.

Jeopolitik riskler ve enflasyon fiyatları destekliyor

Küresel ekonomideki belirsizlikler, jeopolitik gerilimler, enflasyon endişeleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası altın piyasasının yönünü belirleyen temel faktörler arasında yer alıyor.

JP Morgan analistleri, yatırımcıların kısa vadede daha temkinli hareket ettiğini ancak güvenli liman talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini belirtiyor. Kuruma göre yüksek enflasyon riski, tüketicilerin alım gücündeki zayıflama, ABD'de artan mali baskılar ve küresel jeopolitik ayrışma altını destekleyen başlıca unsurlar olmaya devam ediyor.

JP Morgan’dan “ana trend bozulmadı” yorumu

Yılın ilk bölümünde güçlü bir yükseliş sergileyen spot altın, mart ayından sonra daha dar bir fiyat aralığında hareket etmeye başladı. Son dönemde 4 bin 170 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın, yıl içindeki düşük bölgelerden birini test etti.

Buna rağmen JP Morgan, yaşanan geri çekilmenin ana yükseliş trendini bozmadığı görüşünde. Kurumun Temel ve Kıymetli Metaller Başkanı Greg Shearer, yatırımcı heyecanının şu aşamada sınırlı olduğunu ve fiyatların teknik açıdan sıkışık bir bantta hareket ettiğini ifade etti.

Analistlere göre altının 4 bin 340 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalması olumlu bir sinyal olarak değerlendirilirken, 4 bin 730 dolar seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamanın altında bulunması yukarı yönlü hareketin henüz güç kazanamadığını gösteriyor.

Fed’in faiz kararları

Altın piyasasının önündeki en önemli başlıklardan biri de Fed’in faiz politikası. Enerji fiyatlarından kaynaklanan enflasyon baskılarının yeniden güçlenmesi durumunda faiz artırımı ihtimalinin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Faiz getirisi olmayan altın için bu durum kısa vadeli baskı oluştururken, JP Morgan’a göre kurumsal yatırımcılar şu anda daha çok faiz görünümüne odaklanıyor. Bu nedenle altının güçlü uzun vadeli hikâyesi, kısa vadede ikinci planda kalmış durumda.

Ons altın 6.300 dolara kadar yükselebilir

JP Morgan, merkez bankalarının alımlarını sürdürmesi, jeopolitik risklerin devam etmesi ve yatırımcı ilgisinin yeniden güçlenmesi halinde altın fiyatlarında yeni rekorların görülebileceğini düşünüyor.

Kurumun değerlendirmesine göre piyasanın yönünü önümüzdeki dönemde iki temel unsur belirleyecek: Jeopolitik gerilimlerin nasıl şekilleneceği ve Fed’in para politikasında atacağı adımlar.

Tüm bu faktörlerin altını desteklemeyi sürdürmesi halinde JP Morgan, ons altının 2026'nın son çeyreğinde 6 bin dolara ulaşabileceğini, 2027 sonunda ise 6 bin 300 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini öngörüyor.