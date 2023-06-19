JPMorgan: ABD hisselerindeki ralli baskı altına girebilir

JPMorgan Chase stratejistlerine göre, büyüme hisselerinde hareket duraksarsa ve konjoktür hisselerinde rotasyon devam etmez ise, yılın ikinci yarısında ABD hisse senetlerindeki ralli baskı altında kalacak.

Mislav Matejka liderliğindeki stratejistlere, ucuz hisselerde ağırlığı artırmaya devam ettiklerinin belirtirken, defansif sektörlerin yılın ikinci yarısında daha iyi risk-getiri sağlayacağına inandıklarını vurguladı. Sağlık hizmetleri, temel tüketim ve hizmetler önerdikleri sektörlerin bazıları olarak öne çıktılar.

Matejka'nın ekibi pazartesi günü yayınladığı bir notta, "Eğer büyüme mutlak anlamda duraklarsa ve dönemsel rotasyon destek bulamazsa, o zaman genel piyasa ikinci yarıda baskı altında kalabilir" dedi.