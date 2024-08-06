JPMorgan açıkladı: Carry trade çözülmesi bitti mi?

JPMorgan Chase & Co. Küresel Döviz Stratejisi Eş Başkanı Arindam Sandilya, Bloomberg’de katıldığı yayında, küresel piyasalarda yaşanan hareketliliğin temellerinden biri olan carry trade çözülmesine yönelik, “Henüz bitmedi. Carry trade çözülüşü, en azından spekülatif yatırımcılar nezdinde yüzde 50-%60 arasında bir yerde tamamlandı” dedi.

ABD’de resesyonun yaklaştığı ve Japonya Merkez Bankası’nın faiz artırımına gideceği korkusuyla yende volatilitenin artmasıyla geçen hafta carry trade darbe almıştı.

Sandilya, portföylerde kısa ve ani hareketin yol açtığı teknik hasarın “kolayca geri döndürülemeyecek” olduğunu söylerken, carry trade’lerin Japon Yen’indeki yükselişten önceki seviyelere yakın zamanda geri dönmesinin olası olmadığını söyledi.

Sandilya “İyi bir senaryo piyasaların mevcut seviyelerde istikrar kazanması, belki en iyi ihtimalle küçük bir toparlanma olabilir. Ancak bu örneklerin çoğunda, daha önce olduğundan daha düşük bir hızda da olsa, hareketlerin devam etme eğiliminde olduğunu görebiliriz” dedi.