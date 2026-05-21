JPMorgan CEO’sundan piyasaya sert uyarı: Faizler çok daha yukarı çıkabilir

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, "Faizler bugün olduklarından çok daha yüksek olabilir" dedi. Dimon, küresel ekonominin "tasarruf fazlası" döneminden "yetersiz tasarruf" dönemine geçmiş olabileceğini ifade etti.

Bloomberg News'in haberine göre, tahvil faizlerinin yükselebileceğini belirten Dimon, "Faizlerin hiçbir zaman yükselmeyeceği düşüncesi yanlış. Bizim gibi şirketler hem yüksek hem düşük faiz senaryolarına hazırlanıyor" diye konuştu.

ABD'de 30 yıllık tahvil faizleri bu hafta 2007'den bu yana görülen seviyelere yükselirken, iki yıllık tahvil faizleri Şubat 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Piyasalarda İran savaşı kaynaklı enflasyon riskleri ile ABD bütçe açığına yönelik endişeler fiyatlanıyor.

Dimon, ABD hükümet borcunun 30 trilyon dolar seviyesinde olduğunu ve ortalama faiz maliyetinin yüzde 3,5 olduğunu belirterek, "Bugün bile bu borcun daha düşük faizle çevrilmesi mümkün değil" dedi.

ABD'nin bu yıl çevirmesi gereken yaklaşık 2 trilyon dolarlık ek borç bulunduğunu söyleyen Dimon, yatırımcıların uzun vadeli tahvillere yönelik iştahının ne zaman azalacağının bilinmediğini ifade etti.