JPMorgan, Çin yuanı pozisyonlarını kısmen kapattı

Çin Merkez Bankası (PBOC), bankaların ve finansal kuruluşların döviz vadeli işlemlerinde ayırması gereken risk rezervlerini yüzde 20’den sıfıra düşüreceğini ve bunun 2 Mart itibarıyla yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Bu açıklamanın ardından offshore yuan, dolar karşısında 100’den fazla pip değer kaybederek 6,85’in üzerine çıktı.

JPMorgan analistleri, "Kasım ayından bu yana CNH uzun pozisyonlarını yürüttük; bu pozisyonları taktiksel olarak nötrleştirerek CNH/SGD (offshore yuan/Singapur doları) uzun pozisyonlarımızdan kar realizasyonu yapıyoruz" dedi.

Analistler, yeni risk rezervi kuralının, yerel yatırımcıların vadeli döviz işlemleri üzerinden dolar alımını artırabileceğini ve yuanın yükselişinin PBOC’nin rahat olduğu seviyelerin biraz üzerinde olduğunu gösterdiğini vurguladı.

CNH, Kasım başından bu yana yaklaşık yüzde 4,2 değer kazandı. JPMorgan, taktiksel değişikliğe rağmen orta vadede Çin yuanı üzerinde hala olumlu bir bakış açısına sahip olduklarını belirtti ve uluslararası yatırımcıların Çin hisselerini almaya devam edeceğini, Çinli şirketlerin ise dolar satmaya devam edeceğini öngördü. Analistler, "Eğer bu gerçekleşirse, orta vadeli USD/CNY hedeflerimiz açısından aşağı yönlü risk oluşabilir. Bu nedenle seviyeler uygun olduğunda doğrudan uzun CNY pozisyonlarına yeniden girmeye eğilimli olacağız" ifadelerini kullandı.