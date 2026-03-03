JPMorgan, EMEA para birimlerinde ağırlığı düşürdü

JPMorgan analistleri, artan Orta Doğu gerilimleri nedeniyle JPMorgan’ın EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) gelişen piyasa dövizlerini "marketweight" (piyasa ağırlığı) seviyesine çekti. Banka ayrıca Polonya zlotisini "underweight" (ağırlığını azalt) para birimleri listesine ekledi.

Araştırma notunda, Orta ve Doğu Avrupa (CEE) bölgesinin enerji fiyatlarına en fazla maruz kalan bölgelerden biri olduğu, yüksek başlangıç seviyeleri ve düşük taşıma tamponları nedeniyle kırılganlığın arttığı belirtildi. JPMorgan, EMEA bölgesi para birimlerinin son birkaç yılda güçlü performans sergilediğini hatırlatarak mevcut jeopolitik ortamda risklerin yeniden yükseldiğine dikkat çekti.