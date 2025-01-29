  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. JPMorgan hangi Türk hissesini Top 10 listesine ekledi?
Takip Et

JPMorgan hangi Türk hissesini Top 10 listesine ekledi?

Amerika'nın en büyük bankalarından olan JPMorgan, Kalkınmakta olan Avrupa ve Gelişmekte Olan EMEA portföyünde Türkiye'nin ağırlığını artırdı ve MSCI Türkiye'deki en büyük hisse olan BİM'i CEEMEA Strateji Top 10 listesine ekledi. Öte yandan banka, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26; faiz tahminini ise yüzde 35 olarak açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
JPMorgan hangi Türk hissesini Top 10 listesine ekledi?
Takip Et

JPMorgan, "Aralık sonunda takip ettiğimiz katalizörlerin (asgari ücret, TCMB toplantısı ve Aralık TÜFE) hepsi gerçekleştiği için Türkiye'yi Nötr'den OverWeight'e yükseltiyoruz" diyerek CEEMEA bölgesi portföyünde Türkiye'nin ağırlığını artırdı.

CEEMEA bölgesinde Türkiye'nin yanı sıra BAE, Güney Afrika ve Yunanistan için tavsiye "Ağırlığını Artır" olurken, Suudi Arabistan içi "nötr" ve Polonya için "Ağırlığını Azalt" olarak belirlendi.

BİM'i CEEMEA Strateji Top 10 listesine ekledi

JPMorgan ayrıca, MSCI Türkiye'deki en büyük hisse olan BİM'i CEEMEA Strateji Top 10 listesine ekledi. Tavsiyesini "Ağırlığını Artır" ve hedef fiyatını 985 TL olarak belirledi.

Yıl sonu enflasyon ve faiz tahmini

JPMorgan raporunda Türkiye için 2025 Aralık manşet enflasyon tahmini, yüzde 26 ve çekirdek enflasyon tahmini yüzde 26,5 oldu. 2026 Aralık için manşet enflasyon tanmini ise, yüzde 20, çekirdek tahmini yüzde 20,7.

JPMorgan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizi mart toplantısında yüszde 42,5'e ve yıl sonuna kadar 35'e indirmesini bekliyor.

İtalya'dan "DeepSeek" hamlesi: İnceleme başlattıİtalya'dan "DeepSeek" hamlesi: İnceleme başlattıDünya

 

Finans
ABD Hazine kağıdı getirileri geriledi
ABD Hazine kağıdı getirileri geriledi
Steve Cohen: Yapay zekada yükseliş trendi uzun vadeli!
Steve Cohen: Yapay zekada yükseliş trendi uzun vadeli!
Küresel piyasaların gözü Fed'in faiz kararında!
Küresel piyasaların gözü Fed'in faiz kararında!
Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Ocak 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Ocak 2025 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (29 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları)
29 Ocak 2025 güncel altın satış fiyatları...
Bankacılıkta beklenti son çeyrekte %20 net kâr artışı
Bankacılıkta beklenti son çeyrekte %20 net kâr artışı