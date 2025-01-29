JPMorgan hangi Türk hissesini Top 10 listesine ekledi?

JPMorgan, "Aralık sonunda takip ettiğimiz katalizörlerin (asgari ücret, TCMB toplantısı ve Aralık TÜFE) hepsi gerçekleştiği için Türkiye'yi Nötr'den OverWeight'e yükseltiyoruz" diyerek CEEMEA bölgesi portföyünde Türkiye'nin ağırlığını artırdı.

CEEMEA bölgesinde Türkiye'nin yanı sıra BAE, Güney Afrika ve Yunanistan için tavsiye "Ağırlığını Artır" olurken, Suudi Arabistan içi "nötr" ve Polonya için "Ağırlığını Azalt" olarak belirlendi.

BİM'i CEEMEA Strateji Top 10 listesine ekledi

JPMorgan ayrıca, MSCI Türkiye'deki en büyük hisse olan BİM'i CEEMEA Strateji Top 10 listesine ekledi. Tavsiyesini "Ağırlığını Artır" ve hedef fiyatını 985 TL olarak belirledi.

Yıl sonu enflasyon ve faiz tahmini

JPMorgan raporunda Türkiye için 2025 Aralık manşet enflasyon tahmini, yüzde 26 ve çekirdek enflasyon tahmini yüzde 26,5 oldu. 2026 Aralık için manşet enflasyon tanmini ise, yüzde 20, çekirdek tahmini yüzde 20,7.

JPMorgan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizi mart toplantısında yüszde 42,5'e ve yıl sonuna kadar 35'e indirmesini bekliyor.