JPMorgan, TCMB'den 100 baz puan indirim bekliyor
JPMorgan, 23 Şubat'taki TCMB faiz toplantısında 100 baz puan indirim bekliyor.
JPMorgan, TCMB'nin şubat toplantısında faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 8'e çekmesini beklediğini ifade etti.
Banka değerlendirmesinde "18 Haziran'da yapılması planlanan seçimler öncesinde daha fazla faiz indirimi ihtimalini göz ardı etmiyoruz" denildi.
JPMorgan, Türkiye'de deprem hasarının 25 milyar dolara ulaşabileceği öngörüsünde bulundu. Yatırım bankası, Türkiye'de 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki depremden sonra yıkılan fiziki yapıların doğrudan maliyetinin GSYH'nin yüzde 2,5'ine veya 25 milyar dolara ulaşabileceği beklentisi içinde.