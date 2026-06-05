JPMorgan Türkiye tahvillerinde frene bastı: Rotayı hangi ülkelere çevirdi?

JPMorgan, son iki yıldan uzun süredir Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesindeki özel sektör tahvillerini destekleyen elverişli makroekonomik koşulların artık zayıflamaya başladığını belirtti. Kurum, özellikle Türkiye’nin yüksek getirili şirket tahvillerine yönelik duruşunu daha temkinli bir seviyeye çekti.

Bankanın CEEMEA özel sektör tahvilleri araştırma ekibi tarafından yayımlanan 2026 yıl ortası görünüm raporunda, İran kaynaklı jeopolitik riskler, ülkelerdeki siyasi gelişmeler, emtia fiyatlarındaki oynaklık ve piyasalardaki değerleme farklılıklarının bölgedeki kredi piyasalarının görünümünü değiştirdiği vurgulandı.

Stratejistler Zafar Nazim ve Lorenzo Parisi'nin de yer aldığı ekip, makroekonomik koşullardaki bozulmanın sürmesini beklediklerini belirterek Türkiye özel sektör tahvillerine ilişkin değerlendirmelerini daha nötr bir noktaya taşıdı. Raporda özellikle yüksek getirili şirket tahvilleri ile bankaların perpetual ve Tier 2 sermaye benzeri borçlanma araçlarına yönelik tavsiyelerin aşağı yönlü revize edildiği kaydedildi.

Türkiye’ye alternatifler

JPMorgan, portföylerde Türkiye’nin yüksek getirili tahvilleri yerine Dubai merkezli gayrimenkul şirketlerinin yanı sıra Ukrayna ve Afrika kaynaklı şirket tahvillerinin tercih edilmesini önerdi.

Raporda, İran savaşı ve bölgedeki değişen jeopolitik dengelerin etkisiyle Suudi Arabistan'daki yatırım yapılabilir seviyedeki şirket tahvillerinin, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki benzer varlıklara kıyasla daha cazip hale geldiği ifade edildi. Bu doğrultuda bazı BAE şirket tahvillerine ilişkin tavsiyeler düşürülürken, seçili Suudi Arabistan şirketlerine yönelik değerlendirmeler yukarı çekildi. Bununla birlikte Dubai'deki belirli gayrimenkul şirketlerinin tahvillerine ilişkin olumlu görüş korundu.

Afrika’daki getiri potansiyeli Türkiye’nin önüne geçti

JPMorgan ayrıca Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ve Orta-Doğu Avrupa (CEE) ülkelerindeki şirket ve banka tahvillerinin yılın geri kalanında daha düşük riskli yatırım fırsatları sunabileceğini belirtti. Özbekistan ve Kazakistan'ın güçlü makroekonomik görünümünün bu ülkelerde faaliyet gösteren bazı banka ve şirketlerin tahvillerini cazip kılmaya devam ettiği ifade edilirken, yatırım yapılabilir nota sahip bazı Orta ve Doğu Avrupa enerji şirketleri ile bankalarının da öne çıktığı vurgulandı.

Raporda Ukraynalı şirketlerin tahvilleri, görece düşük risk karşılığında yüksek getiri sağlayabilecek alternatifler arasında gösterildi. Afrika piyasalarında ise daha yüksek getiri potansiyeli bulunduğu ve bu varlıkların tavsiyesi düşürülen bazı Türk tahvillerinin yerine değerlendirilebileceği belirtildi.

Özellikle petrol ve petrokimya sektöründeki şirketlerin, önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarında beklenen seyir nedeniyle yatırımcılar açısından fırsat sunduğu değerlendirilirken, petrol dışı sektörlerde ise döviz kurlarındaki istikrarın devam etmesinin telekomünikasyon şirketlerini öne çıkardığı ifade edildi.