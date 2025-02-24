JPMorgan ve Morgan Stanley'den ABD borsaları tahmini

Wall Street'in önde gelen stratejistlerinden bazılarına göre, ekonomik büyüme ve şirket kazançları için güçlü görünüm göz önüne alındığında ABD hisse senetlerinden kaçış uzun süreli olmayacak.

Morgan Stanley stratejisti Michael Wilson sermayenin ABD hisse senetlerine geri dönmesini beklediğini söyledi ve S&P 500'ü "en iyi kazanç büyüme beklentilerine" sahip "en kaliteli endeks" olarak nitelendirdi. Wilson bir notunda "ABD'den uzaklaşmanın sürdürülebilir olduğu sonucuna varmak için erken" diye yazdı.

JPMorgan Chase & Co. stratejisti Mislav Matejka, büyük teknoloji için daha durgun bir görünümün, ABD'nin daha geniş çapta yenilenmiş bir üstün performansı için gerçekten de "anlamlı bir engel" olduğunu söyledi. Bununla birlikte, ABD'nin kazanç büyümesinin, tamamen düşüş görüşünü desteklemek için dünyanın geri kalanının altında kalması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Matejka, "ABD'nin diğer ülkelere kıyasla hala geniş bir büyüme ve kazanç farkı gördüğümüzden ve gümrük tarifelerinin tırmanması bir joker kart olduğundan, ABD'de düşük ağırlık pozisyonunu savunmuyoruz" dedi.