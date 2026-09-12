JPMorgan, yapay zeka yatırımlarında kayıp yaşayan hedge fonun finansmanını kesti
JPMorgan, yapay zeka odaklı yatırımlarıyla öne çıkan Situational Awareness adlı hedge fonun kredi desteğini sonlandırdı. OpenAI eski araştırmacısı Leopold Aschenbrenner tarafından 2024'te kurulan fon, temmuz ayında küresel çip hisselerinde yaşanan sert satışın ardından portföy değerinin %67'sini kaybetti. Gelişme, yüksek kaldıraçla oluşturulan pozisyonların fon üzerindeki baskısını artırdı.
Situational Awareness, yapay zeka ekosistemindeki şirketlere yönelik yoğun yatırımlarıyla kısa sürede dikkat çekmişti. Ancak çip ve teknoloji hisselerindeki düşüş, kaldıraçlı işlemlerin etkisiyle fonun zararını büyüttü. Temmuz ayında oluşan teminat çağrısının ardından fon, halka açık hisse pozisyonlarının büyük bölümünü tasfiye ederek borçlanma düzeyini aşağı çekti.
Fonun portföyü yeniden yapılandırıldı
Fonun elindeki halka açık hisselerin önemli bir bölümü milyarder Ken Griffin'in yönettiği Citadel'e devredildi. Böylece Situational Awareness, piyasa dalgalanmalarına karşı daha düşük kaldıraçla hareket edebileceği bir yapıya geçmeye başladı.
Temmuzdaki %67'lik kayba rağmen fonun yılın tamamındaki getirisi pozitif kaldı. Yatırımcılara gönderilen mektuba göre Situational Awareness, temmuz sonu itibarıyla yıl başından bu yana yaklaşık %80 yükselişteydi. Aschenbrenner, yaşanan sert düşüşün ardından portföydeki şirketlerin temel görünümüne ilişkin iyimserliğini korudu.
Wall Street'te kapılar tamamen kapanmadı
JPMorgan'ın kredi ilişkisini sonlandırması, fonun Wall Street'teki tüm finansman ve aracılık kanallarının kapandığı anlamına gelmiyor. Goldman Sachs, Citigroup ve Bank of America'nın fonla çalışmayı sürdürdüğü, Situational Awareness'ın ayrıca New York merkezli Clear Street ile yeni bir ilişki kurduğu bildirildi.
Fonun temmuz ayındaki sert kaybı ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun da dikkatini çekti. SEC, ağustos ayında Situational Awareness ile çalışan Wall Street kuruluşlarından fonun işlemleri ve kaldıraç kullanımı hakkında bilgi talep etti. Bu inceleme, tek başına herhangi bir ihlal tespiti anlamına gelmiyor.
JPMorgan'ın kredi desteğini çekmesi, yapay zeka hisselerine yoğunlaşan ve yüksek kaldıraç kullanan fonlar açısından piyasa hareketlerinin finansman koşullarını ne kadar hızlı değiştirebileceğini ortaya koydu. Situational Awareness ise yaşanan kaybın ardından daha düşük kaldıraçla yatırım stratejisini yeniden şekillendirmeye çalışıyor.