JPMorgan, yapay zeka yatırımlarında kayıp yaşayan hedge fonun finansmanını kesti

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Situational Awareness, yapay zeka ekosistemindeki şirketlere yönelik yoğun yatırımlarıyla kısa sürede dikkat çekmişti. Ancak çip ve teknoloji hisselerindeki düşüş, kaldıraçlı işlemlerin etkisiyle fonun zararını büyüttü. Temmuz ayında oluşan teminat çağrısının ardından fon, halka açık hisse pozisyonlarının büyük bölümünü tasfiye ederek borçlanma düzeyini aşağı çekti.

Fonun portföyü yeniden yapılandırıldı

Fonun elindeki halka açık hisselerin önemli bir bölümü milyarder Ken Griffin'in yönettiği Citadel'e devredildi. Böylece Situational Awareness, piyasa dalgalanmalarına karşı daha düşük kaldıraçla hareket edebileceği bir yapıya geçmeye başladı.

Temmuzdaki %67'lik kayba rağmen fonun yılın tamamındaki getirisi pozitif kaldı. Yatırımcılara gönderilen mektuba göre Situational Awareness, temmuz sonu itibarıyla yıl başından bu yana yaklaşık %80 yükselişteydi. Aschenbrenner, yaşanan sert düşüşün ardından portföydeki şirketlerin temel görünümüne ilişkin iyimserliğini korudu.

Wall Street'te kapılar tamamen kapanmadı

JPMorgan'ın kredi ilişkisini sonlandırması, fonun Wall Street'teki tüm finansman ve aracılık kanallarının kapandığı anlamına gelmiyor. Goldman Sachs, Citigroup ve Bank of America'nın fonla çalışmayı sürdürdüğü, Situational Awareness'ın ayrıca New York merkezli Clear Street ile yeni bir ilişki kurduğu bildirildi.

Fonun temmuz ayındaki sert kaybı ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun da dikkatini çekti. SEC, ağustos ayında Situational Awareness ile çalışan Wall Street kuruluşlarından fonun işlemleri ve kaldıraç kullanımı hakkında bilgi talep etti. Bu inceleme, tek başına herhangi bir ihlal tespiti anlamına gelmiyor.

JPMorgan'ın kredi desteğini çekmesi, yapay zeka hisselerine yoğunlaşan ve yüksek kaldıraç kullanan fonlar açısından piyasa hareketlerinin finansman koşullarını ne kadar hızlı değiştirebileceğini ortaya koydu. Situational Awareness ise yaşanan kaybın ardından daha düşük kaldıraçla yatırım stratejisini yeniden şekillendirmeye çalışıyor.