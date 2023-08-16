JPMorgan'dan dolar tahmini

JPMorgan stratejistleri dolarda yükseliş eğilimindeler ve ABD para biriminin zayıflamasını beklemenin iyi bir fikir olmayabileceğini düşünüyorlar.

Stratejistler yayınladıkları yatırımcı notunda, "Dolar hali hazırda iyi huylu büyüme sonuçlarına göre fiyatlanıyor. bu da bize göre ABD dolarında zayıflama beklemeyi zayıf bir risk-ödül stratejisi haline getiriyor" ifadelerini kullandılar.

Ekonomide yumuşak bir inişin döviz piyasalarında hali hazırda iyi fiyatlandığını ifade eden JPMorgan stratejistleri, "Çeşitli dengeleyici faktörlerin bir araya gelmesi -ABD'nin büyüme dayanıklılığı, daha yumuşak enflasyon, yüksek getirili ülkelerden gelen büyük faiz indirimleri- kur için karmaşık bir zemin yarattı" değerlendirmesini yaptılar.