JPMorgan’dan Wall Street’e “geçici iyimserlik” uyarısı

JPMorgan Chase & Co. işlem masası, ABD hisse senetlerinde taktiksel olarak yükselişe geçerek, Büyük Teknoloji kazançları ve ticaret anlaşması duyuruları gibi arkadan esen rüzgarların son dönemdeki düşüşün ardından hisse senetlerini yükseltmeye devam edeceğini öngördü.

JPMorgan, ABD gümrük tarifelerinin olumsuz etkilerinin önümüzdeki aylarda ekonomiyi etkilemeye başlamasıyla birlikte rallinin ivmesinin haftalar içinde azalabileceğini vurgulamakta gecikmedi.

Küresel piyasa istihbaratı başkanı Andrew Tyler, "Genel olarak, gerilimi azaltma ticaretinin devam etmesi için yer var, ancak bu piyasalar için her şey açık değil" dedi.

Daha önce ABD hisseleri konusunda "taktiksel olarak düşüş eğiliminde" olan Tyler ve ekibi, son çağrılarının geçmişteki yükseliş görüşlerinden farklı olduğunu, çünkü büyük ölçüde sadece temellerden ziyade teknik faktörlere dayandığını söyledi.

"Hafif pozisyon alma, düşük likidite ve durgun yatırımcı katılımı kombinasyonu, bu piyasanın tarife başlıkları veya tahvil getirilerinde artış gibi olumsuz haberlerin yokluğunda daha yükseğe sürükleneceği anlamına geliyor" ifadelerini kullanan Tyler, "Açıklanan bir ticaret anlaşması potansiyeli de risk-ödül düzenini olumlu yönde çarpıtıyor" diye ekledi.

"Ticaret savaşının reel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini görmemize daha 1-2 ay var" diye uyaran Tyler, Wall Street'in önde gelen firmalarının ABD verilerinin kötü geleceğini tahmin eden tahmincilerinin görüşlerini yineledi.

JPMorgan'da Fabio Bassi ve Dubravko Lakos-Bujas'tan oluşan hisse senedi araştırma ekibi, S&P 500'ün olumlu ticaret başlıkları ve resesyon endişeleriyle 5.200 ila 5.800 puan arasında işlem göreceğini düşünüyor.